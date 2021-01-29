Вера Павлова: Новое здание областной библиотеки в Пскове – огромный подарок

14:18, 29 января 2021, ПАИ

Новое здание Псковской областной универсальной научной библиотеки – огромный подарок, заявила генеральный директор учреждения Вера Павлова на пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакса» 29 января. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Она отметила, что библиотека живет активной жизнью, несмотря на условия пандемии, продолжает осуществлять крупные проекты, проводить мероприятия в новом формате онлайн. «Мы живем и наращиваем инновационные процессы», - сказала Вера Павлова.

Директор учреждения подчеркнула, что фонд областной библиотеки насчитывает порядка 2 млн изданий, в том числе редких и местных, которые считаются золотым запасом. Все издания, которые выпускались на территории Псковской области, поступали в областную библиотеку, сейчас их около 40 тысяч.

Вера Павлова добавила, что ежегодно в библиотеке регистрируется около 90 тыс. пользователей, проводится порядка 2 тыс. мероприятий.

Как устроена обновлённая Псковская областная библиотека, смотрите здесь >>>