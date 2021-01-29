О новом оснащении Псковской областной библиотеки рассказала её директор

14:36, 29 января 2021, ПАИ

Главные изменения в техническом оснащении Псковской областной универсальной научной библиотеки назвала генеральный директор учреждения Вера Павлова на пресс-конференции 29 января.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, в библиотеке теперь есть новая система кондиционирования, вентилирования, архивные стеллажи, совершенно другие условия хранения книг. «Мы в СЗФО единственная библиотека, которая так технически укомплектована», - отметила Вера Павлова.

Она добавила, что учреждение также получило новое оборудование, мебель. По гранту появится возможность реставрировать книжный фонд. И всё это удалось сделать всего за два года.

Вера Павлова также отметила, что библиотека сейчас оцифровывает книги, изданные до 1930 года. 50% фонда уже обработано, в течение 5 лет данная работа должна завершиться. «Это очень сложно, должно быть бережное отношение», - пояснила директор библиотеки.