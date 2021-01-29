0
16:44
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
16:06
О налипании снега на провода предупреждают жителей Псковской области
14:55
789 псковичей зарегистрировали квартиры в новостройках, купленные по льготной ипотеке
14:12
Александр Котов: Псковичи получили огромные возможности с открытием детской инфекционной больницы
14:09
Инструктор специального назначения: «Зубр» (ВИДЕО)
12:17
Шесть реанимационных боксов будут работать в детской инфекционной больнице в Пскове
12:15
Call-центр заработал в Псковской инфекционной больнице
Еще новости
Общество

О новом оснащении Псковской областной библиотеки рассказала её директор

Главные изменения в техническом оснащении Псковской областной универсальной научной библиотеки назвала генеральный директор учреждения Вера Павлова на пресс-конференции 29 января.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, в библиотеке теперь есть новая система кондиционирования, вентилирования, архивные стеллажи, совершенно другие условия хранения книг. «Мы в СЗФО единственная библиотека, которая так технически укомплектована», - отметила Вера Павлова.

Она добавила, что учреждение также получило новое оборудование, мебель. По гранту появится возможность реставрировать книжный фонд. И всё это удалось сделать всего за два года.

Вера Павлова также отметила, что библиотека сейчас оцифровывает книги, изданные до 1930 года. 50% фонда уже обработано, в течение 5 лет данная работа должна завершиться. «Это очень сложно, должно быть бережное отношение», - пояснила директор библиотеки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Забываете ли вы свои пароли?
Проголосовать >>>

Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
29 января 2021
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
О налипании снега на провода предупреждают жителей Псковской области
29 января 2021
О налипании снега на провода предупреждают жителей Псковской области
789 псковичей зарегистрировали квартиры в новостройках, купленные по льготной ипотеке
29 января 2021
789 псковичей зарегистрировали квартиры в новостройках, купленные по льготной ипотеке
Александр Котов: Псковичи получили огромные возможности с открытием детской инфекционной больницы
29 января 2021
Александр Котов: Псковичи получили огромные возможности с открытием детской инфекционной больницы
Инструктор специального назначения: «Зубр» (ВИДЕО)
29 января 2021
Инструктор специального назначения: «Зубр» (ВИДЕО)
Шесть реанимационных боксов будут работать в детской инфекционной больнице в Пскове
29 января 2021
Шесть реанимационных боксов будут работать в детской инфекционной больнице в Пскове
Call-центр заработал в Псковской инфекционной больнице
29 января 2021
Call-центр заработал в Псковской инфекционной больнице
Массовые беспорядки в условной колонии ликвидировали псковские курсанты
29 января 2021
Массовые беспорядки в условной колонии ликвидировали псковские курсанты

Идет загрузка...