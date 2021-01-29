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Похитителя иконы и крестов в Дедовичах приговорили к колонии строгого режима

Дедовичский районный суд вынес приговор в отношении ранее судимого гражданина, обвиняемого в краже из жилища. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

10 июня 2020 года мужчина незаконно проник в дом, расположенный в поселке Дедовичи, и украл оттуда икону «Спас Вседержитель», два креста «Распятие». Хозяйке дома был причинен материальный ущерб на общую сумму 2550 рублей.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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