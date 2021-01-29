Мифология Лешеньки: пользователи Telegram вскрывают обман Навального

17:23, 29 января 2021, ПАИ

В Telegram-каналах и социальных сетях что ни день появляется информация, раскрывающая обман, домыслы, передергивания и провокации блогера Алексея Навального.

Telegram-канал Mash опубликовал видео из «дворца» в Геленджике, который Навальный в своем фильме называл не иначе как дворцом Путина.

Напомним, сперва в Кремле посмеялись и опровергли заявления блогера, затем сам Владимир Путин еще раз заявил, что ни он, ни его родственники никогда этим объектом не владели. А теперь и вовсе оказалось, что дворец и не дворец — а большая стройка со всеми ее атрибутами: строительным мусором, строительными касками, подсобками — все видно из видео прогулки по «дворцу» корреспондента Mash. Который в конце справедливо задает интересующий всех вопрос: так чей же это объект? Хозяева, отзовитесь!

В тот же день Telegram-канал «Кремлевская прачка» добавил масла в огонь, опубликовав многочисленные скрины переписок в соцсетях, из которых явствует: тик-токеров, от миллионников до тысячников, откровенно скупали — за посты в поддержку берлинского пациента, за призывы к несовершеннолетним прийти на митинги протеста.

Позже тот же Telegram-канал выложил видео телеканала «Первый Севастопольский»: журналисты, основываясь на публикациях немецкой прессы, провели свое расследование о том, как же появился фильм Навального про дворец в Геленджике. Оказалось, что Алексей, который вроде бы как находился на излечении в Германии, в это время там же снимал этот фильм на известной немецкой киностудии. Причем транш на изготовление фильма на студию пришел из солнечной Калифорнии. Во время съемок машину Навального сопровождало несколько машин охраны.

Это только три небольших эпизода разрушения мифов, которые так тщательно выстраивает Навальный. Что уж говорить о десятках видео (здесь, здесь и здесь), на которых внимательные пользователи вычленяли среди митингующих 23 января откровенных зачинщиков беспорядков, которые провоцировали силовиков на ответные действия — только затем, чтобы европейские и американские политики синхронно заявили о массовом попрании свобод человека в России и потребовали для России новых санкций.

В этой череде эпизод с лидером псковского «Яблока» Львом Шлосбергом, который вроде как пошел на митинг, а на самом деле пиццу ел (или наоборот?), хоть и становится в общий ряд, но выглядит уж как-то совсем по-детски наивно. Хоть Лев Маркович тоже известный сказочник и мифотворец, но до масштабов берлинского пациента ему пока далеко.