​«Россети Северо-Запад» подвели результаты работы в Псковской области

22:14, 29 января 2021, ПАИ



​«Россети Северо-Запад» подвели результаты работы в Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Количество технологических нарушений в 2020 году в сети 0,4 кВ и выше региона сократилось на 18 % по сравнению с 2017 годом.

Показатели Псковского филиала «Россети Северо-Запад» в регионе по средней продолжительности (SAIDI) и частоте (SAIFI) прекращения передачи энергии улучшились на 42 и 22 % соответственно по сравнению с 2017 годом.

«Россети» ведут системную работу для повышения надёжности в регионах присутствия. Компания в данный момент проводит аудит состояния электросетей, по итогам которого будет разработана программа увеличения надёжности для предотвращения и сокращения сроков ликвидации неблагоприятных погодных явлений.

Ожидаемый факт реализации инвестиционной программы 2020 года составляет 907 млн рублей. Ввод энергообъектов – 30,6 МВА трансформаторной мощности и 199 км ЛЭП.

Осуществлено техприсоединение 2 411 потребителей на общую мощность 54,2 МВт. В том числе выделена мощность для 21 социального объекта, в числе которых восемь школ и детских садов, девять медицинских учреждений.

Среди наиболее значимых событий года – обеспечение 3,5 МВт мощности для корпусов новой областной инфекционной больницы в Пскове и её отделения в Великих Луках на 360 коек для лечения взрослых и детей с COVID-19. В кратчайшие сроки построена вся необходимая электросетевая инфраструктура: проложено десять кабельных линий 6 и 10 кВ, установлено пять трансформаторных подстанций.

В 2020 году модернизированы подстанции 110 кВ «Бежаницы» и «Локня». Телемеханизация позволяет управлять объектами и следить за их работой на расстоянии. До конца 2021 года будет обеспечена наблюдаемость ещё 18 подстанций 110 кВ.

Завершена модернизация коммутационного оборудования узлового центра питания Псковской области. ПС 330 кВ «Новосокольники» обеспечивает электроснабжение объектов железнодорожной инфраструктуры и промышленных предприятий, включая Великолукский локомотиворемонтный завод, Великолукский опытный машиностроительный завод, Великолукский завод «Лесхозмаш». Кроме того, энергообъект обеспечивает транзит между объединённой энергетической системой Республики Беларусь и Российской Федерацией.

В 2021 году завершена модернизация ПС 330 кВ «Великорецкая» с установленной мощностью 400 МВА. Мероприятия позволили повысить надёжность электроснабжения более 620 000 человек.