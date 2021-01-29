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Политика

Администрациям волостей Великолукского района предписано судом определить границы кладбищ

Великолукский районный суд возложил обязанности на администрации сельских поселений Пореченской, Лычевской и Переслегинской волостей Великолукского района принять меры для определения границ земельных участков, на которых расположены гражданские захоронения в деревнях Липец, Зябкино и в Веретье-1. Об этом сообщил сайт luki.ru.

Прокуратура выявила нарушение соблюдения законодательства о муниципальном имуществе, погребении и похоронном деле, земельного законодательства. На территории Великолукского района расположено порядка 60 гражданских захоронений.

При этом право собственности на земельные участки гражданских захоронений не зарегистрировано. Границы земельных участков, на которых расположены захоронения, не определены, на кадастровый учёт данные участки не поставлены.

Кладбища не являются закрытыми, на них производится захоронение умерших, что влечёт увеличение площади земельного участка, занимаемого кладбищем.

Новые захоронения производятся без предварительного изучения свойств земельных участков и без соблюдения требований к погребению и похоронному делу, что делает невозможным реализацию в полной мере обязанности ответчика по содержанию места захоронения.

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