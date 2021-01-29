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Общество

Европа снова закрывает границы из-за коронавируса

Европа снова запирается на замок. Фото Flavio Lo Scalzo/REUTERS

 

Франция закрывает границы для всех прибывающих из-за пределов ЕС на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом 29 января сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс.

Чехия закрывает свои границы для иностранцев, разрешены только важные поездки.

Португалия закрывает сухопутную границу с Испанией. В Дании ограничения продлили сразу до весны – запрещено собираться группами больше пяти человек, закрыты кафе и другие места скопления людей.

Причина – всплеск заболеваемости COVID-19, сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель».

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