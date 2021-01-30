Новые запреты ждут российских водителей летом

10:15, 30 января 2021, ПАИ

С 1 июня МВД РФ планирует установить новый список запретов по использованию транспортного средства, пишет ТАСС. Подготовлен соответствующий проект постановления правительства.

Так, планируется запретить использовать летнюю резину зимой и наоборот. Также автомобилем нельзя будет пользоваться, если зимние шины установлены не на всех колесах. Кроме того, водителям придётся ставить колеса только того размера, который предусмотрен заводом-изготовителем автомобиля.

На машине нельзя будет ездить, если на ремне безопасности замок не фиксирует язычок лямки или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства, а также если лямка не вытягивается или не втягивается в катушку.

Отдельный пункт посещен двигателю: теперь в автомобилях, которые заправляются газом, на каждом баллоне должен быть паспорт, оформленный его изготовителем. На уже установленном газовом баллоне потребуется наличие четко нанесенного серийного номера и обозначения, а если произошли изменения газового оборудования при ремонте, то сведения об этом необходимо оформлять уполномоченным организациям.

Также в проекте постановления указано, что аппаратура спутниковой навигации, устройство или система вызова экстренных оперативных служб, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации автомобиля, должны быть исправными.