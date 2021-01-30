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Общество

Дети псковских росгвардейцев нарисовали блокадный Ленинград

В Управлении Росгвардии по Псковской области прошёл конкурс детских рисунков «Был город-фронт, была блокада» в честь годовщины снятия блокады Ленинграда. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в нём приняли участие дети росгвардейцев.

Ребята презентовали работы, выполненные акварелью, гуашью, фломастерами и карандашами. На рисунках были изображены события военных лет, военная техника, блокадный город и его жители.

В возрастной категории до 12 лет члены жюри присудили победу Виталине Савченко, второе место заняла Александра Елинова, а третье место получила Валерия Утрецкая. Среди детей 12-17 лет лучшей признали работу Марии Полянской, серебро получила Вероника Афанасьева, бронзу – Алина Васильева. Победителям передали грамоты и подарки.

Начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов поблагодарил всех участников конкурса за проявленную творческую активность.

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