Главный врач псковской инфекционки Анастасия Повторейко стала «Человеком региона – 2020»

21:29, 30 января 2021, ПАИ

Главный врач псковской инфекционки Анастасия Повторейко стала «Человеком региона – 2020», сообщается на сайте РИА «SM-News».

«Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко признана «Человеком региона – 2020» по версии РИА «SМ-News». Специалист за время работы показала себя с выдающейся стороны, наладив обратную связь с пациентами, решая самые острые вопросы. Она каждый день спасает псковичей от коронавируса и даже сама им переболела», – отмечается на информационной площадке.

Анастасия Повторейко родилась 23 мая 1986 года, окончила среднюю образовательную школу № 3, затем СГМУ им. В. И. Разумовского. Она возглавила новую инфекционную больницу летом прошлого года. До этого занимала должность заведующей отделением пульмонологии в Псковской городской больнице.