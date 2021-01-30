С 1 февраля ряд социальных пособий увеличится почти на пять процентов

23:55, 30 января 2021, ПАИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении с 1 февраля некоторых социальных выплат, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Постановление об увеличении с 1 февраля на 4,9 % размера ряда социальных пособий подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Увеличение коснётся выплат для инвалидов, ветеранов, чернобыльцев, героев России и граждан, пострадавших на производстве.

Также индексация коснётся семей с детьми: будут увеличены единовременные выплаты при рождении ребёнка, ежемесячные пособия по уходу за ребёнком, единовременные пособия для женщин, вставших на учёт в медицинских организациях на ранних сроках беременности, единовременные пособия при передаче ребёнка на воспитание в семью.