0
23:55
С 1 февраля ряд социальных пособий увеличится почти на пять процентов
23:30
Почему 31 января считается днём рождения русской водки
23:00
В Роспотребнадзоре региона рассказали, как правильно питаться псковичам после 60 лет
22:04
Газета «Островские вести» узнала, в какие приметы верят псковичи
21:29
Главный врач псковской инфекционки Анастасия Повторейко стала «Человеком региона – 2020»
21:08
Роспотребнадзор рекомендует псковичам не покупать косметику, предлагаемую в кредит по телефону
20:37
Редакция газеты «Сельская новь» поздравляет с днём рождения фотографа Александра Рябина
Еще новости
Общество

С 1 февраля ряд социальных пособий увеличится почти на пять процентов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении с 1 февраля некоторых социальных выплат, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Постановление об увеличении с 1 февраля на 4,9 % размера ряда социальных пособий подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Увеличение коснётся выплат для инвалидов, ветеранов, чернобыльцев, героев России и граждан, пострадавших на производстве.

Также индексация коснётся семей с детьми: будут увеличены единовременные выплаты при рождении ребёнка, ежемесячные пособия по уходу за ребёнком, единовременные пособия для женщин, вставших на учёт в медицинских организациях на ранних сроках беременности, единовременные пособия при передаче ребёнка на воспитание в семью.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Забываете ли вы свои пароли?
Проголосовать >>>

С 1 февраля ряд социальных пособий увеличится почти на пять процентов
30 января 2021
С 1 февраля ряд социальных пособий увеличится почти на пять процентов
Почему 31 января считается днём рождения русской водки
30 января 2021
Почему 31 января считается днём рождения русской водки
В Роспотребнадзоре региона рассказали, как правильно питаться псковичам после 60 лет
30 января 2021
В Роспотребнадзоре региона рассказали, как правильно питаться псковичам после 60 лет
Газета «Островские вести» узнала, в какие приметы верят псковичи
30 января 2021
Газета «Островские вести» узнала, в какие приметы верят псковичи
Главный врач псковской инфекционки Анастасия Повторейко стала «Человеком региона – 2020»
30 января 2021
Главный врач псковской инфекционки Анастасия Повторейко стала «Человеком региона – 2020»
Роспотребнадзор рекомендует псковичам не покупать косметику, предлагаемую в кредит по телефону
30 января 2021
Роспотребнадзор рекомендует псковичам не покупать косметику, предлагаемую в кредит по телефону
Редакция газеты «Сельская новь» поздравляет с днём рождения фотографа Александра Рябина
30 января 2021
Редакция газеты «Сельская новь» поздравляет с днём рождения фотографа Александра Рябина
Госэкзамены для выпускников, не планирующих поступать в вузы, состоятся в мае
30 января 2021
Госэкзамены для выпускников, не планирующих поступать в вузы, состоятся в мае

Идет загрузка...