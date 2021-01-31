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Общество

Онкобольным в ремиссии не рекомендуют делать прививку от коронавируса

Прививаться от коронавируса не стоит пациентам, у которых только выявили онкозаболевание, тем, кто проходит агрессивную химиотерапию или лучевую терапию, а также тем, кто находится в ремиссии, уточнил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. Об этом пишет РИА Новости.

Вакцину «Спутник V» следует с осторожностью применять пациентам со злокачественными новообразованиями, так как информации о её влиянии пока недостаточно, при этом вакцинация пациентам с раком не противопоказана.

«Все больные очень разные... группа больных, у которых только выявили заболевание и у которых будет начато специальное лечение, – понятно, что им не нужно сейчас делать, потому что для них более важно начать вовремя лечение», – сказал Каприн.

Пациенты с онкозаболеваниями должны проконсультироваться со своим лечащим врачом перед вакцинацией. Идти на вакцинацию без консультации с врачом и скрывать наличие онкозаболевания ни в коем случае нельзя, подчеркнул онколог.

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