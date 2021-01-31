Изумительная Баста ищет теплый дом и любящих хозяев

18:21, 31 января 2021, ПАИ

Еще один питомец приюта «Лесопилка» нуждается в теплом доме и любящих хозяевах. Красавица Баста прожила два года в хороших условиях, в квартире, но в связи с обстоятельствами осталась без крова.

«Весной собака попала в приют. Для гладкошерстной и короткошерстной красавицы Басты, зимовать на будке, на улице в такие морозы, мучительное испытание. Баста среднего размера. На прогулках очень активная, любит играть. Знает базовые команды, не трусливая, может постоять за себя. Предпочитает все время быть рядом с человеком и принимать участие во всех делах. К сородичам относится избирательно. В помещении туалет терпит до выгула. Ведет себя очень воспитанно и аккуратно, ничего не грызет и не портит. Стерилизована», - сообщается в instagram-аккаунте приюта.



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