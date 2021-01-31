0
18:21
Изумительная Баста ищет теплый дом и любящих хозяев
18:01
Псковский драмтеатр приглашает псковичей на спектакль в постановке Юлии Пересильд
18:01
Привить от коронавируса 70 млн жителей России поручил Путин
17:09
До -8 градусов понизится температура в Псковской области предстоящей ночью
13:39
Один очаг коронавируса остаётся активным в Псковской области
12:24
История русского пития - спецвыпуск ПАИ-live
23:55
С 1 февраля ряд социальных пособий увеличится почти на пять процентов
Еще новости
Общество

Испания экстрадировала в Россию обвиняемого в неуплате налогов почти на три миллиарда рублей

Испания выдала России совладельца компании по продаже скутеров и снегоходов, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов почти на три миллиарда рублей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.

«По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Королевства Испания экстрадировали в Россию Андрея Кушуля. По версии следствия, с 2011 по 2016 год Кушуль, являясь собственником половины акций иностранных компаний Akma Engineering Limited и Kerinea Limited, а также в равных долях совместно с другим лицом, фактическим собственником группы компаний «Росан», организовал преступную группу, созданную для уклонения от уплаты налогов, и руководил ей. Ее участники включали в налоговую декларацию заведомо ложные сведения. Таким образом они уменьшали налоговую нагрузку входящего в группу компаний общества «Росан Трэйд», - рассказали представителям СМИ в пресс-службе ведомства.

Кушуль скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск, а  в августе 2019 года задержан в Испании. Власти Испании удовлетворили запрос о его выдаче, в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола Андрей Кушуль будет доставлен в Москву.

Компания «Росан Трейд» известна как дистрибьютер снегоходов, гидро- и квадроциклов, аквабайков и лодочных моторов канадской компании Bombardier Recreational Products

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Забываете ли вы свои пароли?
Проголосовать >>>

Изумительная Баста ищет теплый дом и любящих хозяев
31 января 2021
Изумительная Баста ищет теплый дом и любящих хозяев
Псковский драмтеатр приглашает псковичей на спектакль в постановке Юлии Пересильд
31 января 2021
Псковский драмтеатр приглашает псковичей на спектакль в постановке Юлии Пересильд
Привить от коронавируса 70 млн жителей России поручил Путин
31 января 2021
Привить от коронавируса 70 млн жителей России поручил Путин
До -8 градусов понизится температура в Псковской области предстоящей ночью
31 января 2021
До -8 градусов понизится температура в Псковской области предстоящей ночью
Один очаг коронавируса остаётся активным в Псковской области
31 января 2021
Один очаг коронавируса остаётся активным в Псковской области
История русского пития - спецвыпуск ПАИ-live
31 января 2021
История русского пития - спецвыпуск ПАИ-live
С 1 февраля ряд социальных пособий увеличится почти на пять процентов
30 января 2021
С 1 февраля ряд социальных пособий увеличится почти на пять процентов
Почему 31 января считается днём рождения русской водки
30 января 2021
Почему 31 января считается днём рождения русской водки 1

Идет загрузка...