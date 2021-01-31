Испания экстрадировала в Россию обвиняемого в неуплате налогов почти на три миллиарда рублей

18:56, 31 января 2021, ПАИ

Испания выдала России совладельца компании по продаже скутеров и снегоходов, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов почти на три миллиарда рублей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.

«По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Королевства Испания экстрадировали в Россию Андрея Кушуля. По версии следствия, с 2011 по 2016 год Кушуль, являясь собственником половины акций иностранных компаний Akma Engineering Limited и Kerinea Limited, а также в равных долях совместно с другим лицом, фактическим собственником группы компаний «Росан», организовал преступную группу, созданную для уклонения от уплаты налогов, и руководил ей. Ее участники включали в налоговую декларацию заведомо ложные сведения. Таким образом они уменьшали налоговую нагрузку входящего в группу компаний общества «Росан Трэйд», - рассказали представителям СМИ в пресс-службе ведомства.

Кушуль скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск, а в августе 2019 года задержан в Испании. Власти Испании удовлетворили запрос о его выдаче, в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола Андрей Кушуль будет доставлен в Москву.

Компания «Росан Трейд» известна как дистрибьютер снегоходов, гидро- и квадроциклов, аквабайков и лодочных моторов канадской компании Bombardier Recreational Products