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Общество

На трассе Псков – Неелово произошло лобовое столкновение иномарок, есть пострадавшие

На трассе Псков – Неелово произошло столкновение джипа и «Фольксвагена». За рулём «Фольксвагена» находилась женщина, она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В итоге иномарки столкнулись лоб в лоб. В результате ДТП двое пострадавших 1996 года рождения и 1972 года рождения, оба пассажира находились в салоне «Фольксвагена». Пострадавших передали бригаде скорой помощи сотрудники АСС. На месте работают сотрудники ДПС, выясняют подробности ДТП.

  • На трасе Псков-Неелово произошло лобовое столкновение иномарок, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • На трасе Псков-Неелово произошло лобовое столкновение иномарок, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • На трасе Псков-Неелово произошло лобовое столкновение иномарок, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • На трасе Псков-Неелово произошло лобовое столкновение иномарок, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • На трасе Псков-Неелово произошло лобовое столкновение иномарок, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • На трасе Псков-Неелово произошло лобовое столкновение иномарок, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • На трасе Псков-Неелово произошло лобовое столкновение иномарок, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • На трасе Псков-Неелово произошло лобовое столкновение иномарок, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • На трасе Псков-Неелово произошло лобовое столкновение иномарок, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • На трасе Псков-Неелово произошло лобовое столкновение иномарок, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • На трасе Псков-Неелово произошло лобовое столкновение иномарок, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • На трасе Псков-Неелово произошло лобовое столкновение иномарок, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • На трасе Псков-Неелово произошло лобовое столкновение иномарок, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ

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