С 1 по 28 февраля на территории Невельского района пройдёт операция «Снегоход»

23:20, 31 января 2021, ПАИ

Гостехнадзор Невельского, Себежского районов совместно с отделом ГИБДД МО МВД России «Невельский» с 1 февраля по 28 февраля 2021 года на территории Невельского района проводит операцию «Снегоход», сообщает редакция «Невельского вестника».

«В рамках операции осуществляется проверка снегоходов в части их безопасной эксплуатации. У лиц, управляющих снегоходом, при себе должны быть документы на транспортное средство, удостоверение тракториста-машиниста категории А, а также свидетельство о прохождении технического осмотра», – пишет издание.

За отсутствие данных документов предусмотрена административная ответственность по статье 9.3 КоАП РФ, которая подразумевает денежный штраф или лишение водительских прав на данный вид транспорта.