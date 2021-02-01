Необходимость измерения Д-димера после коронавируса оценили псковские специалисты
О необходимости измерения уровня Д-димера после заболевания коронавирусом рассказали врачи Псковской областной инфекционной больницы. Традиционные ответы на вопросы жителей региона размещены в Instagram-аккаунте учреждения.
«Маме 72 года, переболела. Из симптомов — только потеря обоняния. Нужен контроль Д-димера?» - спросила один из подписчиков.
Специалисты ответили, что абсолютных показаний нет, но, учитывая возраст, лучше сделать.