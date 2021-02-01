Дорожные неровности установят на улице Лесной в Пскове

10:21, 01 февраля 2021, ПАИ

В Пскове на улице Лесной установят искусственные дорожные неровности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В управлении городского хозяйства администрации Пскова ответили на обращения граждан по вопросу правомочности возведения ограждения по периметру территории, принадлежащей Псковскому агротехническому колледжу.

В УГХ пояснили, что установка ограждения произведена учебным заведением в соответствии с предписанием в рамках выполнения требований действующего законодательства по антитеррористической защищенности.

В рамках обеспечения безопасности пешеходов при движении на улице Лесной в мае 2021 года при наличии благоприятных погодных условий планируется установка искусственных дорожных неровностей.