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Общество

Дорожные неровности установят на улице Лесной в Пскове

В Пскове на улице Лесной установят искусственные дорожные неровности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В управлении городского хозяйства администрации Пскова ответили на обращения граждан по вопросу правомочности возведения ограждения по периметру территории, принадлежащей Псковскому агротехническому колледжу.

В УГХ пояснили, что установка ограждения произведена учебным заведением в соответствии с предписанием в рамках выполнения требований действующего законодательства по антитеррористической защищенности.

В рамках обеспечения безопасности пешеходов при движении на улице Лесной в мае 2021 года при наличии благоприятных погодных условий планируется установка искусственных дорожных неровностей.

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