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В Пскове два подростка украли из магазина шоколад и кофе

31 января около 21:30 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из магазина на улице Юбилейной двое неизвестных молодых людей украли кофе и шоколад на 2800 рублей и сбежали.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, сотрудники Росгвардии получили приметы злоумышленников и организовали поиски. В результате подозреваемых удалось обнаружить у дома на улице Народной. Молодые люди попытались оказать наряду сопротивление, однако были задержаны и для дальнейшего разбирательства доставлены в отдел полиции.

Злоумышленниками оказались подростки 16 и 17 лет.

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