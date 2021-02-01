Областная библиотека приглашает на Неделю безопасного Рунета

11:13, 01 февраля 2021, ПАИ

С 3 по 10 февраля в России пройдет Неделя безопасного Рунета. Псковская областная библиотека приглашает на мероприятия учащихся и студентов образовательных учреждений Пскова, сообщили в библиотеке.

C 1 по 14 февраля в Псковской областной библиотеке для детей и юношества им. В. А. Каверина (Сиреневый бульвар, 3) будет проходить выставка-комикс «Приключение Степы в Интернете»;

3 февраля в 14.30 День информации «Рунет. Цифровая грамотность и безопасность». В ходе встречи будут обсуждаться темы безопасного использования сети Интернет, современные угрозы виртуальной среды, правила безопасного поведения в социальных сетях и на форумах (ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», Профсоюзная, 2). Мероприятие пройдет совместно с Управлением МВД России по Псковской области, Общественным советом при УМВД.

9 февраля состоится День информации «И опасный, и полезный интернет нам всем известный». Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина (Сиреневый бульвар, 3);

Рекомендации и правила «Безопасно работаем в сети Интернет» будут опубликованы на сайте Псковской областной научной библиотеки и в группе «ВКонта́кте» Biblioplace - территория псковского чтения. Библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина» в группе «Каверинка» представит обзор сайтов, посвященных безопасности детей в интернете.

Контактная информация: Елена Галанцева, заведующая информационным центром ПОУНБ, 8 (8112) 72-74-69, sbopskov@yandex.ru.

