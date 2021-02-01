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Общество

Россельхознадзор пропустил через границу в Псковской области 30 собак и кошек

30 собак и кошек пропустили через границу в Псковской области. Питомцы следовали в Европу, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

На российско-латвийской границе в Псковской области в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» осуществлен контроль животных. Шпицы, британские длинношерстные коты и животные других пород перевозились автомобильным транспортом из Ярославской и Тверской областей в Латвию, Германию и Нидерланды.

Ветеринарные сопроводительные документы были оформлены без нарушений. После проверки все животные были допущены к дальнейшему следованию.

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