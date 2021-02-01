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Общество

Анастасия Повторейко рассказала, почему стала врачом

Руководитель Псковской инфекционной больницы, врач-пульмонолог Анастасия Повторейко в эфире ПАИ-live 1 февраля рассказала, почему выбрала именно эту профессию.

«Я врач в четвертом поколении. Тут мой выбор был предопределён, - рассказала Анастасия Повторейко. - Я родом из Саратовской области, а все мои предки - из Краснодарского края. Бабушка, прабабушка, мама, дедушка, прадедушка – врачи, причем заслуженные врачи РФ. Мой прадед Георгий Степанович Симанович известен на юге, в Ейске, там хирургию поставил на значимый уровень, еще до войны делал на сердце операции, оперировал совсем маленьких детей. Он участник и Первой, и Второй мировой войны. Он был ведущим хирургом, главным врачом, причем примерно в моем возрасте. Дед, Николай Георгиевич, продолжил династию, и мама была врачом с большим стажем в терапии. И вот я продолжаю семейное дело. Это у меня в крови».

Анастасия Повторейко отметила, что первые врачебные навыки продемонстрировала еще в шестилетнем возрасте. «А в 10 классе я поступила в специальный химико-биологический класс, который окончила с медалью, затем поступила в медицинский вуз в Саратове. Это один из ведущих вузов страны, я благодарна за теоретическую и практическую подготовку, которую там получила», - рассказала врач.

В Псков Анастасия Повторейко переехала вслед за мужем-военнослужащим.

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