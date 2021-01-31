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Житель Псковского района угнал соседский автомобиль и попал в ДТП

31 января житель посёлка Неёлово в Псковском районе угнал соседский автомобиль и попал на нем в ДТП, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Автомобиль «Джили» был угнан с улицы Детской. Об этом стражам порядка сообщил ее владелец. Был объявлен план «Перехват». О произошедшем противоправном деянии незамедлительно проинформировали органы внутренних дел соседних районов.

Вскоре угнанную иномарку обнаружили в Палкинском районе в кювете на дороге Палкино – Псков. По горячим следам был установлен и подозреваемый. Им оказался безработный, ранее судимый 38-летний житель деревни Неёлово Псковского района.

По версии следствия, этот гражданин зашел к своему соседу на улице Детской, у которого, как он знал, был автомобиль. Поговорив с ним, гость незаметно взял ключи от легковушки соседа и вышел. А затем, воспользовавшись ключом, угнал ее и направился в Палкинский район к знакомым. По дороге подозреваемый не справился с управлением и съехал в кювет. В результате машина получила серьезные технические повреждения.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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