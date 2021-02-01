Более 200 тысяч рублей заплатит «Псковавтодор» за нарушения при уборке снега

16:06, 01 февраля 2021, ПАИ

За нарушение при уборке улиц от снега «Псковавтодор» заплатит 230 тысяч рублей штрафа. Об этом стало известно во время выезда главы администрации города Александра Братчикова по содержанию дорог 1 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Администрация Пскова выставила штрафные санкции ГБУ ПО «Псковавтодор» за нарушения при уборке улиц города от снега.

Генеральный директор предприятия Станислав Стармолотов отметил, что они работают на износ, людей не хватает.

Городская администрация считает, что штрафные санкции обоснованы. В свою очередь подрядчик согласился с этим и выплатит наложенный штраф.