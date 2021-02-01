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Культура

Псковские студенты могут купить билет на любой спектакль за 200 рублей

С 1 по 7 февраля Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина проводит акцию «Зачетная неделя». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра, в эти дни студенты смогут купить билеты на любые спектакли месяца всего за 200 рублей.

Единственное условие участия в акции – наличие студенческого удостоверения. Его нужно будет предъявить дважды – при покупке билета в кассе театра и на контроле.

В февральскую афишу вошло 15 спектаклей, в том числе первая премьера года – «Дни Победы». Любой из этих спектаклей студенты смогут посетить всего за 200 рублей. Касса театра работает ежедневно и без перерыва с 11:30 до 19:30.

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