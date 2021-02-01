В Пскове появится свой Хогвартс

17:34, 01 февраля 2021, ПАИ

Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина на два дня превратилась в волшебный замок из вселенной Гарри Поттера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

В этом году Всемирная ночь Гарри Поттера проходит 4 февраля. Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина присоединилась к этой всемирной акции.

«Многие дети мечтают о переезде в Хогвартс, школу магии и волшебства. Но прежде чем начать учиться, необходимо запастись учебниками, метлами и прочими нужными вещами, которые пригодятся в обучении. Каверинка приглашает всех юных (и не очень) магов прогуляться по Косой аллее. Вы сможете заглянуть в офис «Ежедневного пророка», узнать, как там все устроено, и немного поработать мозгами, в Косом переулке вас ждут встречи с фантастическими тварями и ужасная лавка «Горбин и Бэркс», в книжном магазине «Флориш и Блотс» можно будет смастерить кое-что и узнать кое-что новое из мира волшебных книг. И это ещё не все, что Каверинка приготовила для любителей мира Гарри Поттера, но в конце всех испытаний каждого непременно ждёт небольшая награда», – рассказали организаторы.

«Во исполнение распоряжений Министерства магии Каверинка вынуждена принимать вас на испытания небольшими группами не более 10 волшебников, поэтому каждый может выбрать подходящее для себя время и записаться», – отметили в библиотеке.

Первую группу ждут на Сиреневом бульваре, 3 в Пскове 4 февраля в 15:30, вторую – 4 февраля в 18:30, третью – 7 февраля в 11:00, четвертую – 7 февраля в 13:00.

Записаться на мероприятие можно по телефону 68-20-59, или заполнив анкету на сайте библиотеки, или в группе «Каверинка» в социальной сети «ВКонтакте».