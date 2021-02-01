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Общество

Юристы Пскова расскажут о кредитных ловушках

Псковичи смогут узнать о подводных камнях кредитования и банкротства. Фото ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

 

Псковское региональное отделение Ассоциации юристов запускает новый проект «Снижение последствий коронавирусной инфекции посредством оказания правовой помощи уязвимым группам граждан», который стал победителем конкурса лучших проектов региональных  отделений Ассоциации юристов. Проект предполагает серию онлайн-мероприятий, посвящённым актуальным правовым вопросам.

3 февраля 2021 года состоится первая встреча, на которой речь пойдёт о кредитах и займах.

В ходе видеовстречи участники получат ответы на вопросы:

– на что нужно обратить внимание при заключении кредитного договора;
– как работать с банками, если уже произошла просрочка по кредиту и банк собирается подавать в суд;
– что делать, если дело уже в суде;
– как работать с банками на стадии исполнения судебного решения;
– как работать с судебными приставами;
– что такое банкротство физических лиц и его подводные камни.

Встреча состоится 3 февраля в 12:00 на площадке Zoom. Мероприятие проводится совместно с центром социальной, деловой и правовой информации Псковской областной научной библиотеки.

Трансляция видеовстречи «Всё, что нужно знать о кредитных договорах, и как не попасть в кредитную ловушку» будет идти в группе ВК.

Встречу проведёт Анна Здановская, адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России.

Если у вас есть вопросы к юристу, вы можете их задать по телефону 8-953-235-67-67.

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