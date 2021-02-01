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Общество

Скончался врач Псковской межрайонной больницы Александр Филипповский

31 января на 62-м году жизни скончался врач-уролог Псковской межрайонной больницы Александр Филипповский, сообщили Псковскому агентству информации в медицинском учреждении.

Сотрудники больницы и комитета по здравоохранению администрации выразили соболезнования родным и близким Александра Филипповского. «За время своей работы проявил себя как добросовестный трудолюбивый работник, с добрым сердцем и отзывчивой душой. Обладал высокими профессиональными навыками, передавал свой богатый опыт и знания начинающим врачам и молодым специалистам. Пользовался заслуженным уважением коллег и пациентов», - говорится в некрологе.

Коллеги также отмечают, что Александр Филипповский был требовательным, но справедливым наставником, добрым другом для многих, прекрасным отцом и мужем. Память о нем навсегда останется в сердцах коллег, родных, близких и пациентов.

Александр Филипповский родился 24 июля 1959 года, окончил в 1987 году Саратовский ордена Трудового Красного Знамени государственный медицинский институт.

В 2007 году награжден почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ. Неоднократно награжден почетными грамотами и благодарственными письмами администраций больницы и Псковского района.

Прощание с доктором Филипповским состоится 2 февраля в 10:00 в церкви в деревне Соловьи Псковского района.

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