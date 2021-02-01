Псковское отделение Детского фонда подвело итоги международного проекта «Рождественский ангел»

19:57, 01 февраля 2021, ПАИ

Подведены итоги международного проекта «Рождественский ангел», который австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» уже десять лет проводит при поддержке Псковского областного отделения Российского детского фонда.

В рамках проекта дети из интернатных учреждений ежегодно получают посылки с новогодними подарками от благотворителей из разных стран. В 2020 году исполнились желания 1 100 детей, 940 которых из России. Из-за пандемии в течение двух месяцев было невозможно отправить посылки из Австрии в Россию, но эти трудности не помешали благотворителям претворить в реальность детские мечты! 150 подарков было решено отправить через интернет-магазин «Озон».

В ответ ребята слали письма, рисунки и, конечно, фотографии с долгожданными подарками – детские улыбки и радость были для благотворителей главной наградой за участие в проекте.

Псковское отделение Российского детского фонда от всего сердца выражает свою благодарность участникам австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» и её президенту Паскалю Вайеру, а также всем организациям и благотворителям, которые стали рождественскими ангелами для нуждающихся детей Псковской области!