0
21:20
Пропала монахиня Псково-Печерского монастыря
20:48
Публикуем фото с места кровавой расправы в Опочецкой деревне
18:48
Пользователи заметили сбой в социальной сети «ВКонтакте»
18:10
Псковские курсанты Академии ФСИН прошли учения «Итог-2021»
17:33
土曜日: куда псковичам жаловаться на «неприличные» вывески
17:06
До -10 градусов упадёт температура в Псковской области предстоящей ночью
16:28
«Ростелеком» организовал VPN и гостевой Wi-Fi для автозаправочной сети «Псковнефтепродукт»
Еще новости
Общество

Псковское отделение Детского фонда подвело итоги международного проекта «Рождественский ангел»

Дети из интернатов были рады посылкам с подарками. Фото Псковское областное отделение Российского детского фонда

 

Подведены итоги международного проекта «Рождественский ангел», который австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» уже десять лет проводит при поддержке Псковского областного отделения Российского детского фонда.
В рамках проекта дети из интернатных учреждений ежегодно получают посылки с новогодними подарками от благотворителей из разных стран. В 2020 году исполнились желания 1 100 детей, 940 которых из России. Из-за пандемии в течение двух месяцев было невозможно отправить посылки из Австрии в Россию, но эти трудности не помешали благотворителям претворить в реальность детские мечты! 150 подарков было решено отправить через интернет-магазин «Озон».

В ответ ребята слали письма, рисунки и, конечно, фотографии с долгожданными подарками – детские улыбки и радость были для благотворителей главной наградой за участие в проекте.

Псковское отделение Российского детского фонда от всего сердца выражает свою благодарность участникам австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» и её президенту Паскалю Вайеру, а также всем организациям и благотворителям, которые стали рождественскими ангелами для нуждающихся детей Псковской области!

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Забываете ли вы свои пароли?
Проголосовать >>>

Пропала монахиня Псково-Печерского монастыря
01 февраля 2021
Пропала монахиня Псково-Печерского монастыря
Публикуем фото с места кровавой расправы в Опочецкой деревне
01 февраля 2021
Публикуем фото с места кровавой расправы в Опочецкой деревне
Пользователи заметили сбой в социальной сети «ВКонтакте»
01 февраля 2021
Пользователи заметили сбой в социальной сети «ВКонтакте»
Псковские курсанты Академии ФСИН прошли учения «Итог-2021»
01 февраля 2021
Псковские курсанты Академии ФСИН прошли учения «Итог-2021»
土曜日: куда псковичам жаловаться на «неприличные» вывески
01 февраля 2021
土曜日: куда псковичам жаловаться на «неприличные» вывески
До -10 градусов упадёт температура в Псковской области предстоящей ночью
01 февраля 2021
До -10 градусов упадёт температура в Псковской области предстоящей ночью
«Ростелеком» организовал VPN и гостевой Wi-Fi для автозаправочной сети «Псковнефтепродукт»
01 февраля 2021
«Ростелеком» организовал VPN и гостевой Wi-Fi для автозаправочной сети «Псковнефтепродукт»
#Опросник ПАИ: Пишете ли вы от руки
01 февраля 2021
#Опросник ПАИ: Пишете ли вы от руки

Идет загрузка...