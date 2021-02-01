Псковское отделение Детского фонда подвело итоги международного проекта «Рождественский ангел»
Подведены итоги международного проекта «Рождественский ангел», который австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» уже десять лет проводит при поддержке Псковского областного отделения Российского детского фонда.
В рамках проекта дети из интернатных учреждений ежегодно получают посылки с новогодними подарками от благотворителей из разных стран. В 2020 году исполнились желания 1 100 детей, 940 которых из России. Из-за пандемии в течение двух месяцев было невозможно отправить посылки из Австрии в Россию, но эти трудности не помешали благотворителям претворить в реальность детские мечты! 150 подарков было решено отправить через интернет-магазин «Озон».
В ответ ребята слали письма, рисунки и, конечно, фотографии с долгожданными подарками – детские улыбки и радость были для благотворителей главной наградой за участие в проекте.
Псковское отделение Российского детского фонда от всего сердца выражает свою благодарность участникам австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» и её президенту Паскалю Вайеру, а также всем организациям и благотворителям, которые стали рождественскими ангелами для нуждающихся детей Псковской области!