0
18:48
Пользователи заметили сбой в социальной сети «ВКонтакте»
18:10
Псковские курсанты Академии ФСИН прошли учения «Итог-2021»
17:33
土曜日: куда псковичам жаловаться на «неприличные» вывески
17:06
До -10 градусов упадёт температура в Псковской области предстоящей ночью
16:28
«Ростелеком» организовал VPN и гостевой Wi-Fi для автозаправочной сети «Псковнефтепродукт»
16:09
#Опросник ПАИ: Пишете ли вы от руки
16:06
Более 200 тысяч рублей заплатит «Псковавтодор» за нарушения при уборке снега
Еще новости
Общество

Пользователи заметили сбой в социальной сети «ВКонтакте»

Сбой в работе социальной сети быстро ликвидировали. Фото Вконтакте

 

Пользователи «ВКонтакте» сегодня, 1 февраля, сообщили о неполадках в работе социальной сети. Об этом говорят данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои, неполадки и отключения на популярных интернет-ресурсах. Однако работа сервисов, по сообщению «ВКонтакте», была оперативно восстановлена.

Сбои начались около 17:51 мск. По данным Downdetector, 74 % пользователей соцсети пожаловались на проблемы с загрузкой сайта, 22 % жалоб связаны с доставкой сообщений, ещё 2 % жаловались на проблемы со входом в аккаунт.
«Мы оперативно восстановили работу после кратковременного сбоя. Сейчас все сервисы доступны», – сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Забываете ли вы свои пароли?
Проголосовать >>>

Пользователи заметили сбой в социальной сети «ВКонтакте»
01 февраля 2021
Пользователи заметили сбой в социальной сети «ВКонтакте»
Псковские курсанты Академии ФСИН прошли учения «Итог-2021»
01 февраля 2021
Псковские курсанты Академии ФСИН прошли учения «Итог-2021»
土曜日: куда псковичам жаловаться на «неприличные» вывески
01 февраля 2021
土曜日: куда псковичам жаловаться на «неприличные» вывески
До -10 градусов упадёт температура в Псковской области предстоящей ночью
01 февраля 2021
До -10 градусов упадёт температура в Псковской области предстоящей ночью
«Ростелеком» организовал VPN и гостевой Wi-Fi для автозаправочной сети «Псковнефтепродукт»
01 февраля 2021
«Ростелеком» организовал VPN и гостевой Wi-Fi для автозаправочной сети «Псковнефтепродукт»
#Опросник ПАИ: Пишете ли вы от руки
01 февраля 2021
#Опросник ПАИ: Пишете ли вы от руки
Более 200 тысяч рублей заплатит «Псковавтодор» за нарушения при уборке снега
01 февраля 2021
Более 200 тысяч рублей заплатит «Псковавтодор» за нарушения при уборке снега
Дыхательная гимнастика, скандинавская ходьба, свежий воздух: как пройти реабилитацию после тяжёлой формы COVID-19
01 февраля 2021
Дыхательная гимнастика, скандинавская ходьба, свежий воздух: как пройти реабилитацию после тяжёлой формы COVID-19

Идет загрузка...