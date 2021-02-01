Пользователи заметили сбой в социальной сети «ВКонтакте»

18:48, 01 февраля 2021, ПАИ

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Пользователи «ВКонтакте» сегодня, 1 февраля, сообщили о неполадках в работе социальной сети. Об этом говорят данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои, неполадки и отключения на популярных интернет-ресурсах. Однако работа сервисов, по сообщению «ВКонтакте», была оперативно восстановлена.

Сбои начались около 17:51 мск. По данным Downdetector, 74 % пользователей соцсети пожаловались на проблемы с загрузкой сайта, 22 % жалоб связаны с доставкой сообщений, ещё 2 % жаловались на проблемы со входом в аккаунт.

«Мы оперативно восстановили работу после кратковременного сбоя. Сейчас все сервисы доступны», – сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.

