Сенатор Алексей Наумец встретился с участниками СВО в Гдове

13:20, 10 июля 2025, ПАИ

Сенатор от Псковской области Алексей Наумец прибыл с рабочим визитом в Гдов, где провёл встречу с участниками специальной военной операции и их семьями. Об этом пишет газета «Гдовская заря».

Наумец ответил на вопросы собравшихся и оперативно связался с коллегами из воинских частей и отделов кадров, чтобы разобраться в запросах жителей, требующих дополнительного выяснения.

В ходе встречи сенатор также рассказал о программах «Время героев» и «Герои земли Псковской», направленных на подготовку кадровых резервов, а также о возможностях участия в программах развития, в том числе интересных для участников СВО и их семей, желающих открыть своё дело.