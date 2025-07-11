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Общество

Сенатор Алексей Наумец встретился с участниками СВО в Гдове

Сенатор от Псковской области Алексей Наумец прибыл с рабочим визитом в Гдов, где провёл встречу с участниками специальной военной операции и их семьями. Об этом пишет газета «Гдовская заря».

Фото: газета «Гдовская заря»

Наумец ответил на вопросы собравшихся и оперативно связался с коллегами из воинских частей и отделов кадров, чтобы разобраться в запросах жителей, требующих дополнительного выяснения.

В ходе встречи сенатор также рассказал о программах «Время героев» и «Герои земли Псковской», направленных на подготовку кадровых резервов, а также о возможностях участия в программах развития, в том числе интересных для участников СВО и их семей, желающих открыть своё дело.

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