День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве празднуется 2 февраля

07:37, 02 февраля 2021, ПАИ

2 февраля празднуется 78-летие со Дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Он установлен федеральным законом от 13 марта 1995 года, пишет calend.ru.

17 июля 1942 года начался первый этап Сталинградской битвы. В планы немецко-фашистских войск входило разгромить советские войска на юге СССР. Враги хотели овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом.

19 ноября 1942 года советские войска дали отпор врагу и перешли в контрнаступление под Сталинградом.

31 января 1943 года командующий группировкой немецких войск Фридрих Паулюс сдался в плен.

В историю вошли 200 дней обороны Сталинграда. Они стали самыми кровопролитными и жестокими. При обороне города погибли и ранены более миллиона советских солдат и офицеров.

Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.

В честь защитников Сталинграда был установлен монумент «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане.