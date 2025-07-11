Жители Псковской области вёдрами несут из леса грибы и ягоды

14:28, 10 июля 2025, ПАИ

Вёдрами, корзинами и ящиками собирают грибы и ягоды жители Псковской области. Фотографиями они делятся в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

Одна корзина, шесть вёдер и три ящика лисичек – столько удалось добыть впятером за три часа в лесу Новоржевского округа, рассказала местная жительница.



Фото: Людмила Иванова



Фото: Людмила Иванова



Не отстают и гдовичи, собирая по 25 килограммов лисичек. «Классно, конечно, но прощай позвоночник, если один собирал», – написал участник группы.

Также три полные корзины лисичек удалось собрать другой любительнице тихой охоты из Гдовского района. «Лисичек много, парочка красных попалась в корзинку», – поделилась участница сообщества.

Также жители Псковской области корзинами собирают землянику. «Любимая земляничка и супербукетик», – подписала фотографии автор.



Фото: Юлия Алексеева-Романова



Фото: Юлия Алексеева-Романова



Фото: Юлия Алексеева-Романова



Фото: Юлия Алексеева-Романова







Ранее сообщалось, что грибников удивила цена на псковские лисички в магазинах Санкт-Петербурга.