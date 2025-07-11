Жители Псковской области вёдрами несут из леса грибы и ягоды
Вёдрами, корзинами и ящиками собирают грибы и ягоды жители Псковской области. Фотографиями они делятся в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».
Одна корзина, шесть вёдер и три ящика лисичек – столько удалось добыть впятером за три часа в лесу Новоржевского округа, рассказала местная жительница.
Не отстают и гдовичи, собирая по 25 килограммов лисичек. «Классно, конечно, но прощай позвоночник, если один собирал», – написал участник группы.
Также три полные корзины лисичек удалось собрать другой любительнице тихой охоты из Гдовского района. «Лисичек много, парочка красных попалась в корзинку», – поделилась участница сообщества.
Также жители Псковской области корзинами собирают землянику. «Любимая земляничка и супербукетик», – подписала фотографии автор.
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Фото: Юлия Алексеева-Романова
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Фото: Юлия Алексеева-Романова
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Фото: Юлия Алексеева-Романова
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Фото: Юлия Алексеева-Романова
Ранее сообщалось, что грибников удивила цена на псковские лисички в магазинах Санкт-Петербурга.
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