Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жители Псковской области вёдрами несут из леса грибы и ягоды

Вёдрами, корзинами и ящиками собирают грибы и ягоды жители Псковской области. Фотографиями они делятся в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

Одна корзина, шесть вёдер и три ящика лисичек – столько удалось добыть впятером за три часа в лесу Новоржевского округа, рассказала местная жительница.

  • Рекорд за три часа
    Фото: Людмила Иванова
  • Рекорд за три часа
    Фото: Людмила Иванова

Не отстают и гдовичи, собирая по 25 килограммов лисичек. «Классно, конечно, но прощай позвоночник, если один собирал», – написал участник группы.

25 килограммов лисичек. Фото: Антон Михайлов

Также три полные корзины лисичек удалось собрать другой любительнице тихой охоты из Гдовского района. «Лисичек много, парочка красных попалась в корзинку», – поделилась участница сообщества.

Улов в Гдовском районе. Фото: Александра Григорьева

Также жители Псковской области корзинами собирают землянику. «Любимая земляничка и супербукетик», – подписала фотографии автор.

  • Любимая земляничка и супер букетик
    Фото: Юлия Алексеева-Романова
  • Любимая земляничка и супер букетик
    Фото: Юлия Алексеева-Романова
  • Любимая земляничка и супер букетик
    Фото: Юлия Алексеева-Романова
  • Любимая земляничка и супер букетик
    Фото: Юлия Алексеева-Романова

Ранее сообщалось, что грибников удивила цена на псковские лисички в магазинах Санкт-Петербурга.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 июля 2025

Ливень с крупным градом накрыл город Себеж
11 июля 2025

Укладку нижнего слоя асфальта на улице Леона Поземского в Пскове завершили дорожники
11 июля 2025

Масштабный военно-исторический фестиваль «Островский рубеж» пройдёт в деревне Холматка 20 июля
11 июля 2025

Новый глава Дновского округа Владимир Цветков: Вместе мы сможем многое
11 июля 2025

Михаил Ведерников: Отряд «Дружина» успешно выполнил более двух тысяч поставленных задач
11 июля 2025

Проактивный формат оказания поддержки ветеранам СВО обсудили на площадке Совета законодателей
11 июля 2025

В Пушкиногорском районе обсудили вопросы догазификации
11 июля 2025

Об аллергии поговорили в программе «Анамнез». Главное
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...