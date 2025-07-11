Марина Гаращенко назвала причины реорганизации больниц

13:36, 10 июля 2025, ПАИ

Причины реорганизации районных и межрайонных больниц в Псковской области назвала руководитель регионального министерства здравоохранения Марина Гаращенко в рамках парламентского часа на 46-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 10 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Конечно, это численность населения Псковской области, которая, к сожалению, снижается. Сохраняется также тенденция старения населения, что требует адаптации системы здравоохранения региона к данным вызовам», – отметила Марина Гаращенко.

Согласно требованиям Минздрава РФ, например, в населённых пунктах с численностью до 20 тысяч человек предполагается врачебная амбулатория для оказания первичной медико-санитарной помощи и участковая больница для оказания специализированной медицинской помощи. В настоящее время в Псковской области из 24 муниципальных округов только три имеют численность населения более 20 тысяч человек, 13 муниципалитетов имеют численность населения менее 10 тысяч человек, а есть муниципальные округа и с численностью населения порядка четырёх – шести тысяч, пояснила региональный министр здравоохранения.

«Я хочу обратить внимание, что, несмотря на это, в каждом из муниципалитетов по состоянию на декабрь 2024 года сохраняется больничный комплекс, почти во всех районах, за исключением четырёх (Усвятский, Новоржевский, Плюсский, Красногородский муниципальные округа), работает круглосуточный стационар, включающий профили хирургия, терапия, неврология, педиатрия», – сказала Марина Гаращенко.

Исходя из экономического обоснования территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи потребность Псковской области в круглосуточном коечном фонде всех уровней составляет 3 611 коек при фактическом наличии 4 433 коек. Профицит составляет 822 койки, то есть 20 % коечного фонда являются излишними, уточнила региональный министр здравоохранения.

Основные позиции профицита – это общая (не сосудистая) неврология (избыток 152 койки) и педиатрия (избыток 101 койка), размещенные в районных и межрайонных больницах. По указанным профилям фиксируется нерациональное и нецелевое использование коечного фонда – например, когда госпитализируются пациенты с ОРВИ или другими заболеваниями, которые в принципе не подлежат госпитализации и должны лечиться амбулаторно, пояснила она.

Таким образом, происходит превышение расходов над полученными доходами на содержание коечного фонда за счёт перераспределения денежных средств с амбулаторного звена. Тем не менее основные ресурсы должны быть направлены на развитие амбулаторно-поликлинической помощи, в которую в том числе входят диспансеризация, профилактические наблюдения, углубленные осмотры и другие профилактические мероприятия, подчеркнула министр.

При сохраняющихся значительных расходах на стационарную деятельность смещается вектор приоритетности на выполнение задач по профилактике заболеваний и организации диспансерного наблюдения. Профицит коечного фонда приводит к нерациональному использованию кадровых ресурсов.

«В настоящее время в наших организациях количество коек круглосуточного стационара составляет девять коек на одного врача. В случае расчёта на занятые ставки ещё меньше – шесть коек на одного врача, что в два раза ниже рекомендуемого норматива в Российской Федерации – 20 коек. При этом количество посещений на одного врача в наших медицинских организациях составляет 16 посещений в день, что в 1,5 раза ниже норматива РФ (24 посещения)», – отметила Марина Гаращенко.

Данные показатели свидетельствуют о неэффективном использовании кадровых ресурсов: коек много – пациентов мало, а медицинские работники отвлечены на содержание круглосуточных коек, а это организация круглосуточных постов из расчёта четыре врача на один пост. Возникает кадровый дисбаланс, переизбыток врачей в стационарах и нехватка их в первичном звене здравоохранения. Кроме того, фиксируется переизбыток прочего персонала. В среднем на двух медицинских работников приходится один человек из числа прочего (немедицинского) персонала, уточнила она.

Ещё одна немаловажная предпосылка объединения – слабоэффективный управленческий персонал на местах, который в основном выполнял врачебные функции, а не менеджментские, добавила она.

«Следствием неверных управленческих решений, а также прогрессирующего кадрового дефицита в районных и межрайонных больницах стало критически низкое на протяжении ряда лет выполнение объёмов оказания первичной медико-санитарной помощи населению, отсутствие системной работы с пациентами по выявлению и лечению хронических заболеваний, которые и являются основными причинами смертности населения. Также это можно связать с таким эффектом, как постковидное время. Задача наша – перезагрузить работу системы здравоохранения, организовать первичную медико-санитарную помощь на местах по новым современным требованиям жизни, новым стандартам, выстроить правильный вектор», – заключила Марина Гаращенко.