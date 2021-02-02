0
09:26
Почти 250 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
09:25
Метель ожидается в Псковской области 3 февраля
08:13
Коронавирусом заболели 10 сотрудников детского сада в Новосокольниках
07:00
42 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области
01:14
Новый очаг коронавируса вспыхнул в новосокольническом детском саду
23:47
Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии
23:30
О собаке с забавной привычкой рассказали псковские соцсети
Еще новости
Общество

В Псковской области первый пользователь молодёжной интернет-приёмной получил консультацию специалистов

Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов начал реализацию нового проекта – интернет-приёмная для молодёжи. Новый сервис заработал несколько дней назад на официальной странице Молодёжного парламента в соцсетях. Первым посетителем приёмной стал выпускник детского дома из Невельского района Данила Васильев, обратившийся с просьбой разъяснить его права на обеспечение жилым помещением. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По просьбе председателя Молодёжного парламента Юлии Лысовой, с ребёнком-сиротой встретилась председатель комитета по социальной защите населения Псковской области Ольга Евстигнеева.

Данила Васильев озвучил суть своего обращения: «Я знаю, что после окончания учебного заведения всем детям-сиротам должны выдаваться квартиры. Сейчас я учусь в Псковском агротехническом колледже на спасателя и после окончания учёбы останусь работать в Пскове, поэтому я хочу получить квартиру не в Невеле, где меня поставили на очередь, а в Пскове, где я буду жить и работать».

Руководитель комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева подтвердила, что право выбора места предоставления жилого помещения у молодого человека есть, но возникнет оно только после окончания учебного заведения и получения диплома. Тогда же, по словам специалиста, можно будет обратиться за субсидией на оплату арендуемого жилого помещения: в Пскове размер компенсации составляет 6 тысяч рублей ежемесячно, в Псковском районе – 3 тысячи рублей.

«Денежные средства на приобретение квартир для детей-сирот ежегодно выделяются из федерального бюджета, но, к сожалению, не в том объёме, в котором нам хотелось бы, поэтому существует временной разрыв между постановкой на учёт и получением квартиры. На сегодняшний день очередь большая – 2 103 человека, а детей-сирот, кому уже исполнилось 18 лет, – более 1 700 человек», – признала наличие проблемы председатель комитета по социальной защите.

Участвующий во встрече вице-спикер регионального парламента, куратор Молодёжного парламента Виктор Остренко обратил внимание на необходимость дополнительного информирования детей-сирот о понятном для них алгоритме действий.

«Данила обратился в приёмную Молодёжного парламента, и мы пришли сюда, но возможно ли молодому человеку, обладающему правом на бесплатное жильё, самостоятельно удалённо через специальные сервисы написать заявление и подать весь пакет документов для того, чтобы получить государственную поддержку?» – задал вопрос депутат.

Специалисты комитета пояснили, что узнать о наличии права на обеспечение благоустроенным жилым помещением дети-сироты могут через специализированный электронный портал.

«Дополнительных электронных сервисов нет, но, учитывая сегодняшние реалии жизни, мы принимаем заявления по электронной почте, – отметила начальник отдела по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа Ирина Попова. – Кроме того, все специалисты комитета и территориальных отделов консультируют по телефону. Причём мы сами обзваниваем детей, но они очень часто меняют номера телефонов, переезжают и становятся недоступны. И это большая проблема, потому что очень важно не терять связь».

Данила Васильев поблагодарил за консультацию. По мнению председателя Молодёжного парламента Юлии Лысовой, формат молодёжной интернет-приёмной будет востребован.

«В органах государственной власти нет недостатка в интернет-приёмных, но молодёжи проще общаться в молодёжной среде на привычных для них ресурсах, прежде всего в социальных сетях. Человек, который решил обратиться в молодёжную интернет-приёмную, должен зайти в нашу официальную группу «ВКонтакте», там создана «кнопка» для приёма обращений, и заполнить максимально простую форму», – пояснила председатель Молодёжного парламента.

Юлия Лысова подчеркнула, что тематика обращений может быть различной – не только просьба о помощи в решении проблемы, но и вопросы, предложения, идеи. Обратная связь будет осуществляться через модераторов. Председатель Молодёжного парламента выразила надежду, что к работе интернет-приёмной подключатся молодёжные советы, созданные в районах области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Похожа ли ваша жизнь на День сурка?

Проголосовать >>>

Почти 250 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
02 февраля 2021
Почти 250 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
Метель ожидается в Псковской области 3 февраля
02 февраля 2021
Метель ожидается в Псковской области 3 февраля
Коронавирусом заболели 10 сотрудников детского сада в Новосокольниках
02 февраля 2021
Коронавирусом заболели 10 сотрудников детского сада в Новосокольниках
42 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области
02 февраля 2021
42 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области
Новый очаг коронавируса вспыхнул в новосокольническом детском саду
02 февраля 2021
Новый очаг коронавируса вспыхнул в новосокольническом детском саду
Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии
01 февраля 2021
Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии
О собаке с забавной привычкой рассказали псковские соцсети
01 февраля 2021
О собаке с забавной привычкой рассказали псковские соцсети
Бывший глава Чернобыльской АЭС умудрился устроить аукцион по продаже радиоактивного металла
01 февраля 2021
Бывший глава Чернобыльской АЭС умудрился устроить аукцион по продаже радиоактивного металла

Идет загрузка...