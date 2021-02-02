В Псковской области первый пользователь молодёжной интернет-приёмной получил консультацию специалистов

10:23, 02 февраля 2021, ПАИ

Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов начал реализацию нового проекта – интернет-приёмная для молодёжи. Новый сервис заработал несколько дней назад на официальной странице Молодёжного парламента в соцсетях. Первым посетителем приёмной стал выпускник детского дома из Невельского района Данила Васильев, обратившийся с просьбой разъяснить его права на обеспечение жилым помещением. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По просьбе председателя Молодёжного парламента Юлии Лысовой, с ребёнком-сиротой встретилась председатель комитета по социальной защите населения Псковской области Ольга Евстигнеева.

Данила Васильев озвучил суть своего обращения: «Я знаю, что после окончания учебного заведения всем детям-сиротам должны выдаваться квартиры. Сейчас я учусь в Псковском агротехническом колледже на спасателя и после окончания учёбы останусь работать в Пскове, поэтому я хочу получить квартиру не в Невеле, где меня поставили на очередь, а в Пскове, где я буду жить и работать».

Руководитель комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева подтвердила, что право выбора места предоставления жилого помещения у молодого человека есть, но возникнет оно только после окончания учебного заведения и получения диплома. Тогда же, по словам специалиста, можно будет обратиться за субсидией на оплату арендуемого жилого помещения: в Пскове размер компенсации составляет 6 тысяч рублей ежемесячно, в Псковском районе – 3 тысячи рублей.

«Денежные средства на приобретение квартир для детей-сирот ежегодно выделяются из федерального бюджета, но, к сожалению, не в том объёме, в котором нам хотелось бы, поэтому существует временной разрыв между постановкой на учёт и получением квартиры. На сегодняшний день очередь большая – 2 103 человека, а детей-сирот, кому уже исполнилось 18 лет, – более 1 700 человек», – признала наличие проблемы председатель комитета по социальной защите.

Участвующий во встрече вице-спикер регионального парламента, куратор Молодёжного парламента Виктор Остренко обратил внимание на необходимость дополнительного информирования детей-сирот о понятном для них алгоритме действий.

«Данила обратился в приёмную Молодёжного парламента, и мы пришли сюда, но возможно ли молодому человеку, обладающему правом на бесплатное жильё, самостоятельно удалённо через специальные сервисы написать заявление и подать весь пакет документов для того, чтобы получить государственную поддержку?» – задал вопрос депутат.

Специалисты комитета пояснили, что узнать о наличии права на обеспечение благоустроенным жилым помещением дети-сироты могут через специализированный электронный портал.

«Дополнительных электронных сервисов нет, но, учитывая сегодняшние реалии жизни, мы принимаем заявления по электронной почте, – отметила начальник отдела по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа Ирина Попова. – Кроме того, все специалисты комитета и территориальных отделов консультируют по телефону. Причём мы сами обзваниваем детей, но они очень часто меняют номера телефонов, переезжают и становятся недоступны. И это большая проблема, потому что очень важно не терять связь».

Данила Васильев поблагодарил за консультацию. По мнению председателя Молодёжного парламента Юлии Лысовой, формат молодёжной интернет-приёмной будет востребован.

«В органах государственной власти нет недостатка в интернет-приёмных, но молодёжи проще общаться в молодёжной среде на привычных для них ресурсах, прежде всего в социальных сетях. Человек, который решил обратиться в молодёжную интернет-приёмную, должен зайти в нашу официальную группу «ВКонтакте», там создана «кнопка» для приёма обращений, и заполнить максимально простую форму», – пояснила председатель Молодёжного парламента.

Юлия Лысова подчеркнула, что тематика обращений может быть различной – не только просьба о помощи в решении проблемы, но и вопросы, предложения, идеи. Обратная связь будет осуществляться через модераторов. Председатель Молодёжного парламента выразила надежду, что к работе интернет-приёмной подключатся молодёжные советы, созданные в районах области.