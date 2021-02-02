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Пскович похитил два телефона и деньги у прохожих

Житель Пскова украл два телефона и деньги у прохожих. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь на 31 января около железнодорожного переезда на улице Генерала Маргелова неизвестный похитил телефоны и деньги у молодых людей 19 и 16 лет. Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по Пскову установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый, безработный 20-летний местный житель.

По факту грабежа возбудили уголовное дело. В ходе обыска похищенные телефоны изъяты.

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