Региональный этап конкурса «Эколята» прошёл в Псковской области

11:32, 02 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области прошел региональный этап всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята — друзья и защитники Природы!» с участием дошкольных образовательных организаций и начальных классов школ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Основной целью конкурса являлось развитие экологического образования, экологической культуры, формирование у детей богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к природе, ее животному и растительному миру.

Конкурс проводился в двух возрастных категориях: «Эколята — Дошколята» для воспитанников дошкольных образовательных организаций и «Эколята» для учащихся начальных классов школ.

На конкурс поступило около 130 рисунков из образовательных организаций Псковской области.

Жюри конкурса, в которое входили специалисты в области начального и дошкольного образования, члены Союза художников России, сотрудники Центра туризма, определило шесть победителей, чьи работы направлены в Москву для участия во всероссийском конкурсе.