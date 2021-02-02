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Общество

Депутат Госдумы высоко оценил оснащение великолукского «Кванториума»

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы РФ Александр Козловский ознакомился с работой детского технопарка «Кванториум» в Великих Луках, который открылся в конце прошлого года в рамках нацпроекта «Образование». Политик высоко оценил оснащение великолукского детского технопарка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Александр Козловский побывал во всех шести квантумах. Здесь школьники изучают робототехнику и программирование, промышленный и ландшафтный дизайн, принципы получения энергии от альтернативных источников энергии, а также работают с 3D-принтерами и станками с ЧПУ, разрабатывают собственные проекты.

Наставники квантумов рассказали депутату о первых достижениях своих подопечных. Среди них – напечатанные на 3D-принтере фигуры для настольной игры, модели роботов, мобильная метеостанция и выращенные из солей кристаллы.

Разработкой мобильной метеостанции занимались воспитанники Алексея Караневского – наставника IT-квантума. Метеостанция позволяет измерять температуру и влажность воздуха, давление, радиацию и концентрацию углекислого газа. Эта разработка уже успела завоевать множество наград на областных и всероссийских конкурсах.

«IT-квантум сочетает традиции радиотехнических кружков нашей юности и новых технологий. Учим детей программировать и работать с микроконтроллерами», – рассказал Алексей Караневский.

Плодотворная работа ведется и в других квантумах. Например, в Проморобоквантуме школьники собирают и программируют разные модели роботов, которые потом участвуют в турнире «Битва роботов». Екатерина Голяшкина, один из наставников квантума, отметила, что дети с большим интересом посещают занятия, полны идей, которые вместе воплощают в жизнь.

Александр Козловский отметил, что «Кванториум» станет новым витком развития допобразования в Великих Луках, более того, даст ребятам отличную возможность познакомиться с техническими профессиями уже со школьной скамьи и поможет определиться с будущей профессией.

«Воспитанники технопарка – это потенциальные кадры. Это крайне важно для Великих Лук – промышленной столицы региона, где сосредоточены крупные предприятия машиностроительной отрасли», – сказал он.

Александр Козловский высоко оценил оснащение великолукского детского технопарка.

«Это не первый «Кванториум», который я посещаю. Был в одном из первых технопарков в Подмосковье. По своему оснащению великолукский ничем не уступает, даже превосходит», – заключил парламентарий.

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