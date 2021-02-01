555 млн рублей перечислило «РЖД» в бюджет Псковской области

14:12, 02 февраля 2021, ПАИ

555 млн рублей перечислило ОАО «РЖД» в бюджет Псковской области за прошлый год, сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Всего по итогам 2020 года сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджеты субъектов России, расположенных в границах Октябрьской железной дороги, составила около 12 млрд рублей.

В частности, налоговые отчисления в бюджет Санкт-Петербурга составили около 3 млрд рублей, в бюджет Ленинградской области – более 4 млрд рублей, в бюджет Карелии – 1,6 млрд рублей, в бюджет Тверской области – 1,2 млрд рублей, Мурманской области – 943 млн рублей, Новгородской области – 689 млн рублей, Псковской области – 555 млн рублей.