Себежский парк предлагает интересную работу с жильём

18:10, 02 февраля 2021, ПАИ



ФГБУ «Национальный парк «Себежский» ищет семью (без детей школьного возраста), которая сможет работать управляющими эколого-просветительским центром «Озерявки». Об этом пишет районная газета «Призыв». Соискателям предлагается жить в местности, расположенной в 15 км от Себежа, в одном из самых живописных уголков национального парка.

«Новым сотрудникам мы предлагаем продолжить традицию гостеприимства эколого-просветительского центра «Озерявки», за долгие годы ставшего излюбленным местом отдыха гостей и жителей Парка. В этом году мы планируем произвести реконструкцию центра и надеемся, что вы примете в этом активное участие. Мы будем рады новым коллегам, заинтересованным в развитии особо охраняемой природной территории, а также способным позаботиться о комфортном пребывании каждого посетителя,» – говорится в сообщении.

«Ваша работа будет связана с приёмом и размещением гостей парка, предоставлением информационных и туристических услуг. По желанию вы сможете проводить мастер-классы и экскурсии, ориентировать посетителей парка на местности. Новым претендентам на переезд мы предлагаем быть готовыми к особенностям проживания в деревенском доме, а также иметь права на управление служебным автомобилем. В предлагаемой для проживания местности нет магазинов, однако есть устойчивая мобильная связь и рядом находятся три красивых озера – Озерявки, Нечерица и Белое.Оплата труда оговаривается на собеседовании.

Мы надеемся, что добрая и радушная семья станет участником всех увлекательных мероприятий и событий в национальном парке!» – обозначено в тексте.



Резюме принимают по адресу seb_park@mail.ru.

Справки – по тел. (81140) 21-238.

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