0
20:22
Каким будет зелёный пояс вокруг Пскова?
19:19
Псковский детский фонд реализовал проект «Костюмы для «Бобрят»
18:10
Себежский парк предлагает интересную работу с жильём
18:03
Почти 3 тысячи жителей Псковской области привились от COVID-19
16:44
Псковских коммунальщиков избаловали бесснежные зимы, уверена Тала Нещадимова
16:28
В январе снега в Псковской области выпало на 25% больше нормы
16:25
Мягкие морозы и снег пообещали псковичам в ближайшие дни
Еще новости
Общество

Себежский парк предлагает интересную работу с жильём

Жить и работать на природе предлагает Себежский парк. Фото газеты Призыв


ФГБУ «Национальный парк «Себежский» ищет семью (без детей школьного возраста), которая сможет работать управляющими эколого-просветительским центром «Озерявки». Об этом пишет районная газета «Призыв». Соискателям предлагается жить в местности, расположенной в 15 км от Себежа, в одном из самых живописных уголков национального парка.

«Новым сотрудникам мы предлагаем продолжить традицию гостеприимства эколого-просветительского центра «Озерявки», за долгие годы ставшего излюбленным местом отдыха гостей и жителей Парка. В этом году мы планируем произвести реконструкцию центра и надеемся, что вы примете в этом активное участие. Мы будем рады новым коллегам, заинтересованным в развитии особо охраняемой природной территории, а также способным позаботиться о комфортном пребывании каждого посетителя,» – говорится в сообщении.

«Ваша работа будет связана с приёмом и размещением гостей парка, предоставлением информационных и туристических услуг. По желанию вы сможете проводить мастер-классы и экскурсии, ориентировать посетителей парка на местности. Новым претендентам на переезд мы предлагаем быть готовыми к особенностям проживания в деревенском доме, а также иметь права на управление служебным автомобилем. В предлагаемой для проживания местности нет магазинов, однако есть устойчивая мобильная связь и рядом находятся три красивых озера – Озерявки, Нечерица и Белое.Оплата труда оговаривается на собеседовании.
Мы надеемся, что добрая и радушная семья станет участником всех увлекательных мероприятий и событий в национальном парке!» – обозначено в тексте.

Резюме принимают по адресу seb_park@mail.ru.
Справки – по тел. (81140) 21-238.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Похожа ли ваша жизнь на День сурка?

Проголосовать >>>

Каким будет зелёный пояс вокруг Пскова?
02 февраля 2021
Каким будет зелёный пояс вокруг Пскова?
Псковский детский фонд реализовал проект «Костюмы для «Бобрят»
02 февраля 2021
Псковский детский фонд реализовал проект «Костюмы для «Бобрят»
Себежский парк предлагает интересную работу с жильём
02 февраля 2021
Себежский парк предлагает интересную работу с жильём
Почти 3 тысячи жителей Псковской области привились от COVID-19
02 февраля 2021
Почти 3 тысячи жителей Псковской области привились от COVID-19
Псковских коммунальщиков избаловали бесснежные зимы, уверена Тала Нещадимова
02 февраля 2021
Псковских коммунальщиков избаловали бесснежные зимы, уверена Тала Нещадимова
В январе снега в Псковской области выпало на 25% больше нормы
02 февраля 2021
В январе снега в Псковской области выпало на 25% больше нормы
Мягкие морозы и снег пообещали псковичам в ближайшие дни
02 февраля 2021
Мягкие морозы и снег пообещали псковичам в ближайшие дни
У природы нет плохой погоды – ПАИ-live с Талой Нещадимовой
02 февраля 2021
У природы нет плохой погоды – ПАИ-live с Талой Нещадимовой

Идет загрузка...