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Политика

Каким будет зелёный пояс вокруг Пскова?

Сначала определят территории для охранных зон. Фото wallpapers.99px

В студии «Седьмого неба» побывал председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов. Он рассказал радиожурналистам о развитии проекта зелёного пояса вокруг города Пскова.

«Возможность создания лесопарковых зелёных поясов появилась в 2016 году, когда федеральный закон об охране окружающей среды был дополнен отдельной главой о порядке создания таких поясов, их функционировании. Они создаются для реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду. Но это может быть не только лес, но и водная среда и другие природные ландшафты.

Когда наш комитет выходил с предложением создания этого пояса, мы хотели предложить два принципа формирования их в нашей области. Мы считаем, что эти лесопарковые зелёные пояса – зоны, имеющие ограниченный режим природопользования и иной хозяйственной деятельности, – нужно создавать с учётом уже существующей территориальной системы охраны природы вокруг городов. А у нас вокруг Пскова, вокруг Великих Лук и большинства районных центров уже в соответствии с лесным законодательством выделены зелёные и лесопарковые зоны – тоже с очень жёстким режимом природопользования, ещё даже более жёстким, чем у лесопарковых зелёных поясов. Поэтому лесопарковые зелёные пояса не нужно накладывать на уже существующие выделенные зелёные лесопарковые зоны. Их режим более строгий. Мы планировали, что лесопарковый зелёный пояс вокруг Пскова дополнит уже существующую зелёную зону. И в качестве объекта, взятого под охрану, мы предложили участок площадью 593 гектара, расположенный по течению реки Псковы. Пскова – это важный природный объект. Кроме того, участок является своеобразным буфером между Псковой и разрабатываемым Крипецким месторождением торфа.

Тот зелёный пояс, который сформирован на сегодняшний день, находится на начальной стадии. Начальной стадией является взятие под охрану. На сегодняшний день завершена стадия формирования охраняемых лесов вокруг Пскова, выделенных в качестве зелёных зон, лесопарковых зон и новых категорий лесопарковых зелёных поясов. А дальше появляются перспективы их развития. В лесопарковом зелёном поясе можно размещать объекты капитального строительства для спорта, например, тех позиций, которые и нужно развивать вокруг города.

С инициативой организации лесопарковых зелёных поясов может выступать не только комитет как орган исполнительной власти, но и некоммерческие организации, которым может быть выделена часть территории после общественных слушаний. А мы как орган исполнительной власти понимаем, что вряд ли стоит накладывать вот эту форму охраны природы на уже существующие».

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