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Общество

Аналитики назвали сумму зарплаты, пригодную для погашения ипотеки

Сумма дохода выступает индикатором доступности ипотечного кредитования для населения. Фото business-vector

 

Сколько необходимо зарабатывать, чтобы свободно оплачивать ипотеку? На этот вопрос ответили аналитики Национального бюро кредитных историй, пишут «Ведомости».

Проведя исследование в декабре 2020 года, они подсчитали, что не менее 70 тысяч 300 рублей. Эта сумма образовалась из расчёта, что семьи на погашение ипотеки выделяют обычно треть семейного бюджета.

Аналитики отметили, что более всего ипотека стала доступной в Иркутской и Нижегородской областях, а также в Ставропольском крае. В этих краях комфортная сумма оказалась меньше, чем по России.
 

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