Ремонт тротуара в Завеличенской волости Псковского района обойдется в 2,3 млн
Ремонт тротуара в Завеличенской волости Псковского района обойдется в 2,3 млн рублей. Аукцион на выполнение работ опубликован на сайте госзакупок.
Планируется отремонтировать часть дороги от базы «Псковэнерго» до границы Пскова. Заказчиком выступает администрация Псковского района. Средства предусмотрены бюджетом муниципального образования на 2021 год.
Проведение аукциона запланировано на 12 февраля.
Работы должны быть выполнены в течение 45 дней с 1 апреля.