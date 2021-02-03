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Общество

Псковичей приглашают отдохнуть в санатории «Янтарный берег»

Отдел реализации Псковского облсовпрофа приглашает псковичей в калининградский санаторий «Янтарный берег». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском облсовпрофе.

«Санаторий «Янтарный берег» расположен в уникальном курортном городе Светлогорске Калининградской области, на первой береговой линии Балтийского моря. Санаторий окружен сказочно красивым лесопарком, где уже сам воздух является одним из лучших лекарств», – отметили в Псковском облсовпрофе.

На территории санатория функционируют две скважины по добыче гидрокарбонатно-хлоридной натриевой минеральной воды. В пяти километрах от санатория находится месторождение торфяной грязи, которая более 100 лет с успехом используется для лечения многих заболеваний.

Лечебная база санатория:

Цена – от 1 890 рублей в сутки на человека.

Заказать путевку и получить дополнительную информацию можно по телефонам (8112) 72-82-18, 72-45-69 и по адресу: Псков, улица Советская, 15, кабинеты № 11 и 12.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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