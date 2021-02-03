Псковичей приглашают отдохнуть в санатории «Янтарный берег»

10:07, 03 февраля 2021, ПАИ

Отдел реализации Псковского облсовпрофа приглашает псковичей в калининградский санаторий «Янтарный берег». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском облсовпрофе.

«Санаторий «Янтарный берег» расположен в уникальном курортном городе Светлогорске Калининградской области, на первой береговой линии Балтийского моря. Санаторий окружен сказочно красивым лесопарком, где уже сам воздух является одним из лучших лекарств», – отметили в Псковском облсовпрофе.

На территории санатория функционируют две скважины по добыче гидрокарбонатно-хлоридной натриевой минеральной воды. В пяти километрах от санатория находится месторождение торфяной грязи, которая более 100 лет с успехом используется для лечения многих заболеваний.

Лечебная база санатория:

бассейн с минеральной водой;

водолечебница № 1 – «Минеральные», «Жемчужные», «Скипидарные», «Озоновые» ванны;

водолечебница № 2 – «Радоновые ванны » , «Вихревые ванны верхних и нижних конечностей» и «Контрастные ванны»;

, «Вихревые ванны верхних и нижних конечностей» и «Контрастные ванны»; грязелечебница – «Грязевые ванны», «Грязевые аппликации», «Озокерито-парафинолечение», «Гальваногрязь»;

янтарная терапия – янтарная пирамида, янтарная дорожка;

янтарная пирамида, янтарная дорожка; физиопроцедуры;

гало- и спелеокамеры;

кабинеты магнитотерапии;

кабинеты ручного и механического массажа;

фитобар;

зал медицинской реабилитации;

бювет находится на 1 этаже главного корпуса, работает по расписанию;

зал для ЛФК;

зал с кардио- и силовыми тренажерами «Русалочка».

Цена – от 1 890 рублей в сутки на человека.

Заказать путевку и получить дополнительную информацию можно по телефонам (8112) 72-82-18, 72-45-69 и по адресу: Псков, улица Советская, 15, кабинеты № 11 и 12.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.