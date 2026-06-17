День деревни отметили жители псковского Богданово

21:25, 17 июня 2026, ПАИ

Жители деревни Богданово в Псковском округе отметили День деревни, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Первое упоминание деревни встречается ещё на картах 1785 года – во времена Екатерины Великой. Наталья Фёдорова поблагодарила жителей населённого пункта за неравнодушие, участие в общественным мероприятиях, благоустройстве и доброе отношение к своей малой родине.

«Также с поздравлениями и пожеланиями всего самого наилучшего, с благодарностями за совместную деятельность на территории деревни к жителям обратились руководитель и главный специалист теротдела «Писковичи – Ершово» Наталия Волкова и Александр Бессонов. Артисты Псковского районного центра культуры организовали для гостей праздника концертную программу», – рассказала Наталья Фёдорова.