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Общество

Число умерших от коронавируса псковичей выросло до 139 человек

Число умерших от коронавируса псковичей выросло до 139 человек. За минувшие сутки скончались ещё двое, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Подтвержден 101 новый случай заражений, выздоровели 233 человека. Всего с момента начала пандемии в Псковской области COVID-19 заболел 29 751 человек, поправились 17 943.

Статистика заболевших по районам выглядит так: Псков – 10 790 случаев, Великие Луки – 5439, Бежаницкий район 268, Великолукский район – 702, Гдовский район – 361, Дедовичский район – 535, Дновский район 279, Красногородский район – 171, Куньинский район – 259, Локнянский район 205, Невельский район – 1215, Новоржевский район – 288, Новосокольнический район – 744, Опочецкий район – 793, Островский район – 1426, Палкинский район – 325, Печорский район – 569, Плюсский район – 407, Порховский район – 935, Псковский район – 2524, Пустошкинский район – 245, Пушкиногорский район 232, Пыталовский район – 214, Себежский район – 388, Стругокрасненский район – 276, Усвятский район – 130, иногородние (с 30.12.2020) 31.

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