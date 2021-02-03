Более 3 млрд рублей направят на реализацию нацпроекта БКАД в Псковской области в 2021 году

12:08, 03 февраля 2021, ПАИ

Более 3 млрд рублей направят на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковской области в 2021 году. Об этом сообщил руководитель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в эфире ПАИ-live 3 февраля.

Борис Елкин подчеркнул, что с каждым годом объём финансирования на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» увеличивается и, соответственно, увеличивается протяженность ремонтируемых дорог в рамках нацпроекта БКАД.

«В этом году у нас сумма больше: в том году было 2,6 млрд, в этом году больше 3 млрд у нас предусмотрено на национальный проект», – заключил Борис Елкин.