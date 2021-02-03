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Общество

В Псковской области начался приём заявок на участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы»

В Псковской области формируется состав участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы», сообщили в пресс-службе администрации региона.

Стартовал приём заявок от образовательных организаций Псковской области на участие в V открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Формирование состава участников конкурса продлится до 8 февраля.

Областной этап всероссийского чемпионата «Молодые профессионалы» пройдет с 1 по 5 марта. В текущем году соревнования среди школьников и студентов будут организованы в 19 номинациях. В прошлом году их было 14.

В рамках регионального чемпионата пройдут соревнования сразу в пяти новых компетенциях: «3D-моделирование для компьютерных игр», «Технологии моды», «Ветеринария», «Сити-фермерство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

Расширение конкурсной программы в аграрном направлении стало возможным благодаря открытию в регионе пяти брендированных мастерских по направлению «Сельское хозяйство». Площадки появились в конце 2020 года в Псковском и Идрицком филиалах Псковского агротехнического колледжа в рамках программы повышения конкурентоспособности профессионального образования нацпроекта «Образование». В мастерских участники чемпионата будут оттачивать свое мастерство, здесь же будут организованы соревновательные площадки.

Тренировочной базой для участников новой компетенции «3D-моделирование для компьютерных игр» станут IT-куб и «Кванториум» в Пскове.

WorldSkills («Молодые профессионалы») — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. Псковская область является его участником с 2016 года. Национальный чемпионат WorldSkills Россия проходит в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

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