90% новых автобусов вышли на маршруты в Псковской области

17:11, 03 февраля 2021, ПАИ

90 % новых автобусов, поступивших в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», вышли на маршруты. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире ПАИ-live 3 февраля.

Он пояснил, что сейчас нет необходимости в стопроцентном единовременном выходе всех единиц техники. Всего закуплено 249 автобусов, они разноклассовые и предназначены для разного вида перевозок. «Конечно же, это существенно помогло нам обновить подвижной состав, мы существенно обновили в части возрастных показателей парк», – отметил Борис Елкин. Он добавил, что теперь часть автобусов уйдут на консервацию.

Отметим, что в прошлом году в Псковскую область по договоренности губернатора Михаила Ведерникова с Минпромторгом было поставлено 249 автобусов различного класса.