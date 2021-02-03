«Псковпассажиравтотрансу» требуются водители и кондукторы

17:15, 03 февраля 2021, ПАИ

«Псковпассажиравтотрансу» требуются водители и кондукторы. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире ПАИ-live 3 февраля.

Он подчеркнул, что сокращения штата в связи с введением новой системы оплаты в автобусах нет. «Стало больше единиц техники, соответственно, нужно больше водителей и больше кондукторов. И эта нехватка сейчас имеется», – отметил председатель комитета.

По его словам, сотрудники предприятия также отмечают, что работать стало легче и лучше, но над уровнем зарплат еще нужно работать.